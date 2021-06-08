Sarı-Kırmızılılar'da transfer çalışmaları devam ederken, gündeme bomba gibi bir isim düştü: Fernandinho... YounesBelhanda ve Gedson Fernandes'in ayrılıkları sonrasında orta sahada doğan bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Galatasaray için Brezilya basınının iki kaynağından Fernandinho iddiası geldi. Aslan'ın, Manchester City'le sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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36 yaşında, 36 maça çıktı!

Çıkan haberlerde; tecrübeli futbolcuya Katar'dan ve Çin'den de ilgi olduğu fakat yıldız oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu nedenle Aslan'a sıcak baktığı belirtildi. İlerleyen yaşına rağmen geçen sezon İngiliz devi City'de tam 36 maça çıkan ve hala formda olan Fernandinho için Sarı- Kırmızılı yetkililerin de oldukça istekli olduğu kaydedildi.



