Şok bir kararla Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken, listenin ilk sırasındaki isim belli oldu.

SCOUT EKİBİ TERİM'E ÖNERMİŞTİ

Cimbom'un hedefi, Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti.

ENGEL SEZON SONUNDA KALKACAK

Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen G.Saray 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı.

6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. (Takvim)