Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçta forma giyemeyecek olan Emre Çolak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar henüz Emre Çolak'la ilgili bir karar vermezken, yıldız oyuncu ağabeyi Arda Turan gibi eski kulübünden son bir şans bekliyor. (Sabah)