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Galatasaray'da son dakika! Trabzonspor maçı öncesi Muslera müjdesi

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi son dakika gelişmesi... Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Fernando Muslera, cuma gecesi Ekvador maçına çıkacak ve cumartesi akşamı İstanbul’a gelecek. Trabzon’a takımdan ayrı gidecek olan tecrübeli kaleci, zorlu maçta kaledeki yerini alacak.

09 Eylül 2021, Perşembe 19:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika! Trabzonspor maçı öncesi Muslera müjdesi

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray 'da Fernando Muslera'nın durumu belli oldu. Ülkesinin Milli Takım kampında bulunan yıldız kaleci, pazar günü oynanacak zorlu maçta kalesinde yer alacak.

Skorer'de yer alan habere göre; Cuma gecesi Uruguay ile Ekvador maçına çıkacak olan Muslera, karşılaşma sonrası uzun bir uçak yolculuğu yapacak ve İstanbul'a gelecek. Cumartesi akşamı İstanbul'a gelecek olan tecrübeli file bekçisi, takımdan ayrı olarak Trabzon'a gidecek ve maç kadrosunda olacak.

Tecrübeli kaleci, uçuşun planlandığı gibi gitmemesi durumunda Pazar sabahı Trabzon'da olacak.


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