Koç grubuna ait divan restoran işletmesinin Türk Telekom Stadyumu'ndan çıkarılması için camia içinden bir formül bulundu. Yönetimin, sözleşme feshi için 500 bin dolarlık (Yaklaşık 3 milyon TL) bir miktarı gözden çıkarmasına tepkili olan kulüp üyeleri, basit ve maliyetsiz bir yöntem bulundu. Türk Telekom Stadyumu'nda locası bulunan taraftar ve genel kurul üyelerinden, divan restorandan alınan hizmetin sağlıksız olduğuna dair imza toplanması fikri belirdi.

Ali Fatinoğlu önerdi

Öneri son seçimde başkanlığa aday olan Ali Fatinoğlu'ndan geldi. Fatinoğlu'nun önerisi sonrası önemli sayıda loca sahibinin bu konuda organize olduğu ve localara yapılan yemek/içecek servisinden memnun olmadıklarına dair bir şikayet dilekçesi yazarak yönetim kuruluna sunacağı ifade edildi. Dilekçenin altına yeterli sayıda imza atılması planlanıyor.

Bu haberi de okudular Radamel Falcao'nun kadroya alınmama sebebi açıklandı!

İhtarname çekilecek

Dilekçenin hazırlanmasının ardından yönetimin kulüp avukatları ile sözleşmenin 'haklı gerekçelerle' feshi konusunu değerlendireceği bildiriliyor. Bir sonraki aşamada divan restoranlarına ihtarname çekilerek, tazminat bedeli ödemeden mukavelenin sonlandırılması amaçlanıyor.

Terim rest çekmişti

Bilindiği üzere Koç grubuna ait olan divan restoranları Türk Telekom Stadyumu'nda hizmet veriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, Ali Koç ile yaşadığı kriz sonrası yönetime, "Sözleşmeyi neden feshetmiyorsunuz? Paranız yoksa ben vereyim, sözleşmeyi feshedelim" teklifi yaptığı ileri sürülmüştü.

fanatik.com.tr özel