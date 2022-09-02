Galatasaray 'da transferlerin son günleri büyük hareketlilik yaşanıyor. Omar'la yolların ayrılmasının ardından gözler diğer isimlere çevrilmiş durumda. Sezon başından bu yana gözden düşen Taylan Antalyalı için de teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.









Taylan'ın bileti kesildi!

Orta sahaya üç önemli takviye (Sergio Oliveira, Midtsjö, Torreira) yapan Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan kiralık olarak yollandı. Sabah'ın haberine göre; Forma şansı bulamayan yerlilerden Taylan Antalyalı'nın da bileti kesildi. Berkan Kutlu'yu yerli sınırını da düşünerek takımda tutma kararı alan teknik direktör Okan Buruk, Taylan'ı ise kadroda düşünmüyor. Gaziantep ve Alanyaspor 'dan teklifler alan 27 yaşındaki oyuncunun ayrılması bekleniyor. Deneyimli orta saha, son 3 maçta kadroya alınmamıştı.

Taylan gitmek istemiyor

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre; Taylan Antalyalı için Gaziantep FK ve Ankaragücü Galatasaray'a teklif yaptı. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk onay vermesine rağmen Taylan Antalyalı takımdan ayrılmak istemiyor.