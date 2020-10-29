Ara transfer dönemi Galatasaray'da erken açıldı... Yönetim ve teknik heyet arasında imzalanan barış anlaşması sonrası Sarı-Kırmızılılar, Fatih hocanın isteklerini yerine getirebilmek adına kolları sıvadı. İlk olarak Henry Onyekuru'nun kiralanması konusunda oyuncuyla bir kez daha el sıkışan yönetim, ardından Monaco ile temaslara geçti ve pazarlıklar kaldığı yerden devam etti. Cim Bom'un ikinci hedefinde, yine Terim'in çok istediği bir diğer oyuncu; Seri var. İngiliz medyası, Fulham'da kadro dışı kalan Fildişi Sahilli futbolcu için Galatasaray'ın Fulham'la görüşmeler yaptığını öne sürdü.

Sistem tekrar değişecek

Fatih hocanın istediği transferler gerçekleşirse, Galatasaray'ın ikinci devredeki oyun planı da değişecek. Takımın yeni oyun kurucusu Taylan değil, Seri olacak. Terim'in yeni prensi Taylan yeni düzende 8 numaraya geçerek biraz daha serbest rol üstlenecek. Onyekuru'nun da sol kanada geçmesi halinde savunma arkası koşular ve hızlı kontralar üzerine çalışmalar yapılacak. Tecrübeli teknik adam, bu operasyon gerçekleşene kadar takımını zirve yarışında tutabilmenin hesapları üzerinde çalışıyor.