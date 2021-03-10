Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı Sivasspor maçında 2 puan kaybeden Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor. İşte Fatih Terim'in son dakika kararları...

Sivasspor maçında yenen iki golde de hatası olan Martin Linnes hem formasını kaybetti hem de Galatasaray kariyerini bitirdi.

Sezon sonuna kadar Yedlin'in yedeği olacak Linnes'e yönetim de yeni sözleşme önermeyecek. Norveçli sağ bek sezon sonunda da ülkesine geri dönecek.

Martin Linnes 2016 yılında Molde'den 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

29 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Galatasaray kariyerinde oynadığı 144 maçta 5 gol, 17 asistlik bir performans sergiledi. (Sabah)