Galatasaray'da Marcelo Saracchi şoku yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takımın Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlanan Uruguaylı sol bek 54. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saracchi'nin yerine oyuna Emre Taşdemir girdi.

22 yaşındaki oyuncu ilk yarının son dakikalarında maçın tek golünü atan Babel'e asisti yapan isim olmuştu.

Marcelona Saracchi'nin sakatlığı ile ilgili detaylı açıklamanın mücadele sonunda yapılması bekleniyor.

Fotoğraflar: Murat Akbaş



