Süper Lig ’in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü Göztepe ’yi konuk edecek Galatasaray , hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Yukatel Kayserispor maçında 45 dakikadan fazla görev yapan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Pas ve dayanıklılığa yönelik çift kale maçın ardından soğuma hareketleriyle antrenman sona ererken, Sacha Boey takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.