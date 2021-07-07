Galatasaray yönetim kurulu sonrası kulüp sözcüsü Remzi Sanver Galatasaray Üniversitesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

KAP bildirimi açıklaması!

KAP bildirimi yapmamamızı eleştirenleri saygıyla karşılıyoruz. Tüm rakiplerimiz bunu paylaşmıyorken bu bizim rekabet gücümüzü ciddi bir şekilde kırıyor. Yoksa kamuoyundan bilgi saklamıyoruz. Zaten Sportif AŞ'nin tüm bilgileri üyelerimize sunulmaktadır. Mali tablomuzu bozacak hamlelerle Galatasaray'ın geleceğini ipotek altına almaya hakkımız yok. Şeffaflık konusundaki eleştirilerimizi anladığımızı, saygıyla karşıladığımızı belirtmek isterim. Rakiplerimizin yapmadığını yapmak transfer sürecimizi ciddi şekilde etkilerdi. Kamuoyundan bilgi saklamak gibi bir düşüncemiz yok.