Galatasaray’da tek bir gündem var: Real Madrid... Sivasspor’u devirip, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk iki hedefi için yarın taraftarı önünde kazanmak zorunda. Fatih Terim gece gündüz bu 90 dakikayı düşünürken, sahaya süreceği kadroyu ve oyun planını büyük ölçüde belirledi. Gruptaki son PSG karşılaşmasında olduğu gibi merkezi güçlü tutmaya karar veren Terim, Luyindama-Marcao ikilisinin önüne Donk’u koyacak. 3’lü savunma gibi maça başlamayı planlayan Aslan’ın hocası, maçın kilit noktası olarak orta sahayı görüyor. Sivas maçında kızağa çektiği savunma bekleri Nagatomo ile Mariano’ya yarın 11’de şans vermeyi düşünen Terim, ileride ise Andone-Babel ikilisine güveniyor. PSG maçında yenilmesine rağmen sezonun belki de en iyi futbolunu sergileyen Galatasaray, bu oyunun da üstüne çıkıp yarın Real Madrid’i yıkmak istiyor.

Tam konsantrasyon...

Maçın başından sonuna kadar oyuncularından tam konsantrasyon isteyen İmparator, tribün desteğiyle birlikte rakibine baskı kuracak. Terim, erken atılacak bir golün büyük avantaj sağlayacağı görüşünde. Grupta 1 puanı bulunan Cim Bom kazanması halinde puanını 4 yapacak ve iddialı duruma gelecek. Grubun diğer maçında ise 2 puanlı Brugge, lider PSG’yi (6 puan) konuk ediyor.

Keyifler süper

Sivas maçının ardından ara vermeden çalışmalara başlayan Galatasaray’da, Real Madrid hazırlıkları sürüyor. Metin Oktay Tesisleri’ndeki dünkü antrenman salonda start alırken, yeşil sahada devam etti. İdmana futbolcuların neşesi damga vurdu. Özellikle ayak tenisi maçı eğlenceli anlara sahne olurken, teknik direktör Fatih Terim kritik Real maçı öncesi takımının stresten uzak durmasını sağlıyor. Cim Bom, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı zorlu 90 dakika için son idmanını bugün saat 21.00’de yapacak. Fatih hoca, 20.30’da bir oyuncu ile Florya’da basın toplantısına katılacak.

Metin Karabaş