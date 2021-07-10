Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, diğer yandan da iç transferde hamleler yapıyor... Bu anlamda geleceği merak konusu olan isimlerden Henry Onyekuru'nun bonservisi alınmamış ve oyuncu ile resmen yollar ayrılmıştı. Sol kanat için de arayışlarda bulunan Cim Bom'un, uzun süredir flaş bir isimle görüştüğü ortaya çıktı.

FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen Ramadan Sobhi ile Sarı-Kırmızılı ekibin anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Taraflar arasında ise artık ufak pürüzler kaldı.

Tek sorun yıllık ücret

Daha önce İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield'da görev yapan 24 yaşındaki yıldız, ilk etapta 2.2milyon Euro'ya yakın bir ücret talep etti. Ancak Galatasaray Yönetimi'nin, Sobhi'ye senelik 1.5 milyon Euro ve performansa dayalı bonuslar vereceği bilgisine ulaşıldı. Bu arada Pyramids ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mısırlı'nın, takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle bonservis konusunda Aslan'a sorun çıkartılmayacağı bildirildi. Sarı-Kırmızılılar, şimdi ise Sobhi'den gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Mertcan Polat

MİNİ YORUM

Sobhi, bir kanat oyuncusuna göre müthiş bir fiziksel kondisyona sahip. Rakiplerine karşı çok güçlü, 1'e 1'lerde neredeyse yenilmez. Ayrıca bencil bir oyuncu değil. Sadece hücumu düşünmez, bir kanat oyuncusuna göre savunmaya fazlasıyla katkı verir ama şunu söylemek gerekiyor, kendisi kısa sürede Galatasaray'a uyum sağlayacaktır. Çünkü Galatasaray'ın felsefesini anlayabilecek bir oyuncu. Fatih Terim gibi her zaman hücumu düşünen, asla pes etmeyen bir karaktere sahip. Onun oyun sistemine kısa sürede adapte olacaktır. Ayrıca Mostafa Mohamed gibi bir ismin de takımda olması, onun için büyük kolaylık. | Hossam Mostofa (Btolat)