Fransız L'Equipe'in haberine göre; Monaco, Falcao'yla sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Kolombiyalı yıldızının Fransız ekibiyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor ancak Falcao daha uzun süreli bir kontrat talep ediyor.

Haberde ayrıca 33 yaşındaki yıldızın Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya ve İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşama fırsatına da sıcak baktığı, Sarı Kırmızılılar'ın 2022 yılına uzanan bir sözleşme önerdiği ancak yıldız oyuncunun Monaco'yla da görüşmek istediği belirtildi.

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