Galatasaray da teknik heyetin ‘aman yeniden sakatlanmasın’ düşüncesiyle riske etmediği ve kendisini hazır hissedene kadar da sahaya sürmediği Radamel Falcao’nun sakatlanması tüm hesapları altüst etti. Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılı yönetim, yıllık garanti ücreti 5 milyon Euro olan Kolombiyalı futbolcuyu ara transferde elden çıkarmayı planlıyordu. Bu nedenle de kendisine tolerans gösterildi. Sakatlığının transfere engel olmaması adına, kendisine “Tamamen iyileşene kadar bekle” denildi.

2 AY DöNMESiNi BEKLEDiLER

Falcao da 2 aylık tedavi sonrasında, “Oynamaya hazırım” deyince Trabzon maçının son 5 dakikasında sahaya sürüldü. Antalyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren Kolombiyalı, sağ üst adalesinden 9. kez sakatlanınca oyunda sadece 29 dakika kalabildi. Ocak ayındaki maçlarda oynamayacak olan Falcao’nun Amerika’ya transferi de bu sakatlıkla tehlikeye girdi. Inter Miami’nin istediği futbolcunun durumunu netleştirmek için menajeriyle bir görüşme yapılacak ve ondan sonra yol haritası belirlenecek.