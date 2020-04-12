Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi! 10 milyon Euro...
Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'nun üstünde bir ücret kazanan Radamel Falcao'nun indirime sıcak bakmadığı yönünde haberler geliyordu. Bu ücreti karşılaması zor görünen Sarı Kırmızılı yönetimin, hem en az 10 milyon Euro bonservis bedeli hem de oyununun maaşından kurtulmak için Al-Hilal'den gelebilecek teklife 'evet' diyebileceği ifade ediliyor.
Coronavirüs salgını nedeniyle durduğu ortam ve maaşlarda indirimin konuşulduğu bugünlerde, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu Radamel Falcao'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Al-Marsd gazetesi Al- Hilal'ın Gomis'in yerine 4 forvet oyuncusu belirlediğini yazdı.
Bu isimler arasında Al-Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'nun favorisinin ise Falcao olduğu iddia edildi. Ancak Al-Hilal'ın henüz Falcao ile ilgili bir görüşme yapmadığı da belirtildi.
Suudı Arabistan Futbol Federasyonu'nun liglerin geleceğiyle ilgili yapacağı açıklamadan sonra ilk teklifin Galatasaray ve Kolombiyalı yıldıza gönderileceği öğrenildi. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon euro'nun üstünde bir ücret kazanan Radamel Falcao'nun indirime sıcak bakmadığı yönünde haberler geliyor. Sabah'ta yer alan habere göre bu ücreti karşılaması zor görünen sarı-kırmızılı yönetimin, hem en az 10 milyon euro bonservis bedeli hem de oyununun maaşından kurtulmak için Al-Hilal'den gelebilecek teklife 'evet' diyebileceği ifade ediliyor.