Falcao’nun verimini artırabilmek için hücum hattına mutlaka hızlı bir oyuncu isteyen teknik direktör Fatih Terim, Onyekuru’nun ismini yönetime verirken, operasyon çoktan başladı. Monaco cephesiyle erkenden temas kuran Galatasaray, devre arasında eski yıldızına yeniden ‘Parçalı’yı giydirmekte kararlı. Fransız ekibiyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu olduğu öğrenilirken, futbolcu cephesinde de sorun yok. Galatasaray’ın geçen sezonki lig ve kupa şampiyonluğunda 16 gol, 6 asistlik performansıyla kilit rol oynayan Onyekuru, Aslan olmak için adeta can atıyor.

Florya’ya bile geldi

Kulüple iletişimini hiç kesmeyen ve hatta geçtiğimiz aylarda Florya’ya ziyarete gelen Onyekuru, yaşanan son transfer gelişmelerinin ardından yönetime haber gönderdi. Onyekuru, “Ben gelmeye hazırım. Siz yeter ki kulübümü ikna edin. Evime dönmek istiyorum” sözleriyle mesajı net şekilde verdi. Kısacası Onyekuru da, en az Galatasaray cephesi kadar bu transferin bitmesini istiyor.

Nijerya basınına göre iş bitti

Nijerya’nın köklü gazetelerinden Punch, Galatasaray’ın Ocak ayı gelmeden Onyekuru transferini bitirdiğini yazdı. Sarı-Kırmızılılar’ın kiralama bedeli olarak Monaco’ya 1 milyon Euro ödeyeceği belirtilirken, 22 yaşındaki sol kanatın da yarım sezon için 750 bin Euro maaş alacağı vurgulandı. Haberde aynı zamanda Onyekuru’nun düzenli oynayamadığı için Monaco’da çok mutsuz olduğu yazıldı.

Metin Karabaş

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