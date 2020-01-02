Lig devam ederken, kulübü Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen ve ayrılık kararı alan Okay Yokuşlu, Galatasaray’ın transfer gündemine gelmişti. Taraflar görüşürken, İspanyol kulübünde yaşanan teknik direktör değişikliği, oyuncunun kaderini değiştirdi.

Ligin son 3 haftasındaki tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Okay’ın kiralık olarak gönderilmesine kesinlikle sıcak bakılmıyor. Galatasaray cephesinde ise şu an bonservis bedeli karşılanamayacağı için Okay transferinin rafa kaldırılması gündeme geldi.

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