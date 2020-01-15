Stoper transferinde sürpriz gelişmeler... Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde İtalya’ya temsilci göndererek, Mert Çetin’in kiralanması için girişimlerde bulunmuştu. 23 yaşındaki savunmacının, Serie A kulüpleri arasında birkaç taliplisi daha olduğu ortaya çıkarken, temaslardan olumsuz sonuç alınmıştı. Ancak Cim Bom pes etmedi.

Özellikle de yabancı sayısıyla ilgili sorunlar nedeniyle yerli isimleri ön plana almaya başlayan Sarı-Kırmızılılar, Mert Çetin için İtalya’ya ikinci kez çıkarma yapacak. Menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde, oyuncunun kiralık oynamaya sıcak baktığı, bu nedenle tekrar Roma’yla masaya oturulacağı öğrenildi.

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