Galatasaray yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı Kırmızılı takımda izinleri devam eden Marcao ve Kerem Aktürkoğlu yeni sezon hazırlıklarına katılmadı.

Marcao Sevilla ile transfer görüşmelerine devam ediyor. İki futbolcunun da izinli olduğu belirtilmişti.

Kazımcam Karataş ilk idmanına çıktı!

Galatasaray'ın Altay'dan transferi Kazımcan Karataş takımla ilk antrenmanına katıldı. Genç sol bek Altay'dan 20 milyon TL karşılığında transfer edilmişti...

Yakup Çınar - Fanatik Özel