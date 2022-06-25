Galatasaray 'da Marcao'nun bu yaz transfer döneminde ayrılığına kesin gözüyle bakılırken resmi teklifler gelmeye devam ediyor. Brezilyalı stoper için Sevilla daha önce 12 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Ulaştığımız bilgilere göre Rus ekibi Zenit'in resmi teklifi de kulübe ulaştı.

15 milyon Euro...

Brezilyalı stoper için Rus kulübü Zenit Galatasaray'ın kapısını 15 milyon Euro'dan açtı. Sevilla ve Zenit'le görüşmeler devam ederken Galatasaray 20 milyon Euro'lara oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor. Bu arada Marcao'nun Rusya'yaya gitmeye yanaşmadığı da gelen haberler arasında.

Avrupa Ligi 11'ine seçilmişti

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan Marcao UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmişti. Brezilyalı futbolcu Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçilmişti.

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen 25 yaşındaki başarılı stoperin Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Marcao geride kalan sezonda 38 maçta 1 gol kaydetti. Sambacı yıldız, 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edildi.

Yakup Çınar - Fanatik Özel







