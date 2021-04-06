Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde hedefli pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.









Kerem koşulara başladı

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Kerem Aktürkoğlu, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.





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