Hücum hattını devre arasında güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın bir diğer hedefinde de Kenan Karaman var. Bundesliga’da Düsseldorf forması giyen, ancak bu sezon 7 lig maçında sadece 350 dakika şans bulabilen ve 1 gol 1 asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği hücum oyuncuları arasında.

Genellikle sol kanatta görev yapan, ancak ileri uçta ve sağ kanatta da forma giyebilen Kenan için, Düsseldorf’la da önümüzdeki günlerde temas kurulacak. Galatasaray, milli futbolcunun bonservisine 3 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.

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