Galatasaray'da son dakika Jesse Sekidika gelişmesi
Galatasaray’ın sağ kanada transfer etmek istediği Jesse Sekidika'da son dakika gelişmesi... Sarı Kırmızılı ekibin 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini gelecek sezon alacağı iddia edilmişti. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve Sekidika transferinin kısa süre içerisinde biteceği öğrenildi.
Galatasaray’ın sağ kanada transfer etmek istediği Jesse Sekidika hakkındaki detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sarı- Kırmızılılar’ın, Nijeryalı oyuncuyu kontenjan nedeniyle gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Galatasaray Yönetimi, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini Eskişehirspor’dan aldıktan sonra TFF listesine dahil edecek. Yabancı kontenjanında da, takımdan gönderilmesi düşünülen isimlerin ayrılmasıyla birlikte yer açılacak.
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