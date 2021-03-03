Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed attığı gollerle kısa sürede Süper Lig'e damgasını vurdu. Mısırlı yıldız için şimdiden "5 büyük ligden birisine transfer olur" yorumları yapılırken, Sarı-Kırmızılı yönetimin planı belli oldu.

Galatasaray ilk olarak sezon biter bitmez UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasındaki "sattığın kadar al" kuralı ortadan kalkacağı için hemen Mohamed'in bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılılar, Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek bu konudaki spekülasyonları da bitirecek.

Yönetim çok önemli bir potansiyeli olan genç forvet konusunda planlarını 2022 yılı için yapıyor. Mohamed eğer bir aksilik olmazsa Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın 1. forveti olacak.

Afrika Elemeleri'nde Libya, Gabon ve Angola ile aynı grupta yer alan Mısır'ın finallerin vizesini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mısır basınında yer alan haberlere göre takımın 2022 Dünya Kupası'ndaki hücum hattı Mohamed Salah, Trezeguet ve Mostafa Mohamed'den oluşacak. Eğer Mohamed turnuvada iyi bir performans gösterirse değerine değer katacak ve Galatasaray'a çok önemli bir gelir elde etme şansı doğacak. Mısırlı yıldızı şimdiden bazı önemli kulüplerin yakın takibe aldığı da biliniyor. (Takvim)



