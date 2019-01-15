Galatasaray camiasının dört gözle beklediği forvet transferinde aşama kaydedilememe sebebi ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar’ın gözü uzun süredir Alan Carvalho’daydı. 19 Ocak’ta, Çin kulübü Guangzhou ile kontratı bitecek olan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray’la prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak gelinen son noktada, yıllık ücret pazarlıklarının tekrar başladığı öğrenildi. Yıldız golcünün senelik 4 milyon Euro garanti ücret talep ettiği, Galatasaray cephesinin ise 3 milyon Euro seviyesinin üzerine çıkmak istemediği belirtildi.

Takımıyla kampa gitti

﻿﻿﻿﻿Eğer taraflar önümüzdeki günlerde ortak noktada buluşabilirse, Alan ancak o zaman Türkiye’ye imza için gelecek. Çin kulübüyle kampa katılan Sambacı’nın, fizik ve kondisyon açısından herhangi bir eksiği yok. Yani transfer gerçekleşirse, sahaya çıkması adına bir engel bulunmuyor. Ancak görüşmelerde sürekli yaşanan rötar, forvet eksiğini derinden hisseden Galatasaray camiasında huzursuzluk yaratmış durumda.

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