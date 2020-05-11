Nisan ayında taleplerini ileten G.Saray beklemeye geçmiş ve aceleci davranmamıştı. Bu süreçte özellikle kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera, FIFA’nın da mücbir sebep olarak gördüğü, kulüplerden yana tavır aldığı bu konuda olumlu geri dönüş yapmıştı.

YILDIZLAR DİNLENECEK

Hürriyet'in haberine göre; Selçuk ve 3 milyon 575 bin Euro’luk ücretini 2.6 milyon Euro’ya indiren Muslera’nın ardından diğer oyuncuların nasıl bir tavır alacağı ile ilgili sorunun yanıtı bu hafta netleşecek.

Yönetim başta yıllık 5 milyon Euro alan Falcao, 3 milyon 850 bin Euro kazanan Feghouli ve garanti ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Younnes Belhanda olmak üzere futbolcular, temsilcileri ile görüşerek onları dinleyecek