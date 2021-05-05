Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idman ısınmayla başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışması ve sınırlı alanda taktik oyunla süren idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi süren Henry Onyekuru ise kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.