Ancak EURO 2020 kadrosuna seçilen genç yeteneğin, turnuvada patlama yapma ihtimali ve sonrasında piyasasının çok yükselebileceği endişesi, Sarı-Kırmızılılar'ı acele etmeye zorluyor. Oyuncuyu kiralarken herhangi bir bedel ödemeyen Galatasaray cephesi, İngiliz kulübünün, "Zorunlu satın alma maddesi olsun" önerisini geri çevirdiği için pişman. Şimdi, Brentford'un talep edeceği bonservis bedeli bekleniyor.

Metin Karabaş