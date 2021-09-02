Süper Lig 'in ilk haftasındaki Giresunspor deplasmanında saha ortasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, kulüp tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Maaşının yüzde 10'u kadar da bir cezayla (yaklaşık 100 bin Euro) karşılaşan Brezilyalı futbolcu, ayrıca PFDK tarafından 8 resmi maçtan men edilmişti. Sonraki süreçte Marcao'nun satışı gündeme gelse de Avrupa'da transfer sezonu kapanmadan önce Napoli ile yapılan son görüşmelerden olumlu sonuç elde edilemedi. Dün itibarıyla da Sambacı'nın affı gündeme geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Marcao'nun isminin bu gece UEFA listesine dahil edileceği öğrenildi. Böylece genç savunmacının, takımla çalışmalara katılmasının yolu açılmış oldu.

Yeni transfere bağlı

Avrupa kupası maçlarında görev yapmasında bir engel bulunmayan Marcao, yeni transferlerden Nelsson'un partneri olacak gibi görünüyor. Ancak kulüpten gelen bilgilere göre, Brezilyalı stoperin transfer döneminin açık olduğu liglerden birine gitme ihtimali hâlâ var. Bu noktada, Sarı-Kırmızılı kulübün mevcut stoper operasyonunda yapacağı hamleler kritik rol oynayacak. Yönetim, özellikle bir yerli savunmacıyı daha kadroya katabilmek için büyük uğraş veriyor. Bu durumda Marcao'nun satışı tekrar gündeme gelebilir.