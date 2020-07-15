Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Maicon geri dönüyor

Al-Nassr kiralık sözleşmesi bitecek olan Maicon'un kontratını Ekim ayına kadar uzatmak istedi ancak anlaşma sağlanamadı. Brezilyalı futbolcu Galatasaray'a dönecek.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 13:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Maicon geri dönüyor

Kiralık olarak Al-Nassr forması giyen Maicon, Galatasaray'a geri dönüyor. Al-Nassr, kiralık sözleşmesi bu ay sonunda bitecek Maicon için Galatasaray'la görüştü. Suudi Arabistan ekibi performansından memnun olduğu oyuncunun sözleşmesini 5 Ekim'e kadar uzatmak isterken herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe dönmesi bekleniyor. Corona virüs nedeniyle askıya alınan Suudi Arabistan Pro Lig, 4 Ağustos'ta yeniden başlayacak ve Eylül ayının ortasında lig sona erecek.

Ligde 45 puana sahip olan Al-Nassr, 51 puanlı lider Al-Hilal'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. (NTV)


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