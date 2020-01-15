TFF’ye en fazla 14 yabancı bildirebilen Galatasaray’ın kadrosunda, Babel’in ayrılmasına rağmen hâlâ 17 yabancı var. Muslera, Mariano, Nagatomo, Saracchi, Linnes, Donk, Marcao, Luyindama, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao, Andone ve Jesse Sekidika, kadrodaki isimler.

Bu oyunculardan Luyindama ve Andone’nin kontratlarının dondurulması, Nzonzi’nin gönderilmesi, Mariano ile Nagatomo’nun satılması bekleniyor.

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