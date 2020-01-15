Galatasaray'da son dakika gelişmesi

TFF’ye en fazla 14 yabancı bildirebilen ve kadrosunda 17 yabancı bulunan Galatasaray'da Luyindama ve Andone’nin kontratlarının dondurulması, Nzonzi’nin gönderilmesi, Mariano ile Nagatomo’nun satılması bekleniyor.

15 Ocak 2020, Çarşamba 06:39 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika gelişmesi

TFF’ye en fazla 14 yabancı bildirebilen Galatasaray’ın kadrosunda, Babel’in ayrılmasına rağmen hâlâ 17 yabancı var. Muslera, Mariano, Nagatomo, Saracchi, Linnes, Donk, Marcao, Luyindama, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao, Andone ve Jesse Sekidika, kadrodaki isimler.

Bu oyunculardan Luyindama ve Andone’nin kontratlarının dondurulması, Nzonzi’nin gönderilmesi, Mariano ile Nagatomo’nun satılması bekleniyor.

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