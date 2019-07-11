Galatasaray’dan bir yıldız geçti... 2017’nin Ağustos ayında 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle Manchester City’den transfer edilen Fernando Reges, Sevilla’ya gitti. Brezilyalı ön libero geçtiğimiz hafta La Liga ekibiyle anlaşırken, yapılan pazarlıklar sonucu kulüpler arasında da uzlaşma sağlandı. Sözleşmesinin son senesinde Galatasaray, Fernando’dan yaklaşık 4 milyon Euro kazanacak. Sambacı’nın ayrılma isteği sonrası Sarı- Kırmızılı yönetim satış kararı alırken, şimdi gözler Sevilla’nın Arjantinli orta sahası Ever Banega’ya çevrildi. Galatasaray’ın yabancı transferindeki 1 numaralı hedefi olan Banega konusunda Sevilla cephesinin, Cim Bom’a kolaylık sağlaması bekleniyor.

Mesa öncelik değil

Daha önce Mariano transferinde iki kulüp arasında kurulan sıcak ilişkiler, Fernando’nun satışıyla iyice pekiştirildi. Her ne kadar İspanyol medyası Sevilla’nın bir diğer orta saha oyuncusu Mesa’yı da yazmasına rağmen Cim Bom’un önceliği kesinlikle Banega. 17 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına kadar Banega’nın Aslan olması hedefleniyor.

Metin Karabaş

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