Galatasaray’da son günlerde çıkan ‘sarı-kırmızılı takımın maçları kolay’ haberlerinin aksine Teknik Direktör Fatih Terim, öğrencilerine ‘kolay fikstür’ uyarısında bulundu.

Terim'den oyunculara uyarı!

Milliyet'in haberine göre; Aytemiz Alanya deplasmanından sonra rahat bir döneme girdiği düşünülen sarı-kırmızılarda tecrübeli teknik adam, oyuncuları ile toplantı yaptı. Fatih Terim, Süper Lig’in ilk yarısında kendi sahaları Türk Telekom’da puan kaybettikleri Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarını örnek gösterdi. Bu nedenle kolay gibi gözüken karşılaşmaların ters gelebileceği uyarısı yapan deneyimli teknik adamın, “7 maçlık seri hiç yokmuş gibi hareket etmeli ve konsantrasyonumuzu korumalıyız. Her maça aynı ciddiyetle çıkmalıyız. Bizi rehavete sürükleyecek şeylerden uzak durmalı ve kendimize odaklanmalıyız. Kolay gibi gözüken rakipler ters gelebilir” dediği öğrenildi.

"Soğukkanlı kalın"

Her maça aynı coşku ve kazanma hırsıyla hazırlanılması gerektiğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, saha dışı faktörlerin de devreye girebileceğini anımsattığı belirtildi. Sahada soğukkanlı kalmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, oyuncularından kart konusunda da dikkatli olmalarını istedi.