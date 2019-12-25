Mehmet Demirkol, hafta içi her akşam yayınlanan beIN MANŞET programında gündemdeki konuları değerlendirdi. PFDK sevkleriyle ilgili haberleri yorumlarken Fatih Terim özelinde de değerlendirmeler yapan Demirkol, deneyimli teknik adam için önemli bir fırsat doğduğunu aktardı.

Yazarımız Mehmet Demirkol'un Fatih Terim'in disiplin kuruluna sevkiyle ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

"Fatih Terim'in Göztepe maçı sonrası açıklamalarını dinledim, ceza gerektirecek bir şey göremedim. Fatih Hoca'nın arayıp da bulamadığı bir şey oldu. Takımı bir araya getirmek için ateşlemek için fırsat çıktı. Bu arada ceza çıkarsa ayıp olur."

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