Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim yorumu

Yazarımız Mehmet Demirkol beIN HABER'de yayınlanan beIN MANŞET programında Fatih Terim'in PFDK'ya sevkini yorumladı. Demirkol, Terim'in yaşanan son gelişmeleri bir fırsatı çevireceğini de savundu.

25 Aralık 2019, Çarşamba 18:16 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim yorumu

Mehmet Demirkol, hafta içi her akşam yayınlanan beIN MANŞET programında gündemdeki konuları değerlendirdi. PFDK sevkleriyle ilgili haberleri yorumlarken Fatih Terim özelinde de değerlendirmeler yapan Demirkol, deneyimli teknik adam için önemli bir fırsat doğduğunu aktardı.

Yazarımız Mehmet Demirkol'un Fatih Terim'in disiplin kuruluna sevkiyle ilgili değerlendirmesi şu şekilde: 

"Fatih Terim'in Göztepe maçı sonrası açıklamalarını dinledim, ceza gerektirecek bir şey göremedim. Fatih Hoca'nın arayıp da bulamadığı bir şey oldu. Takımı bir araya getirmek için ateşlemek için fırsat çıktı. Bu arada ceza çıkarsa ayıp olur."

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