Ligde yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda kalan 9 maçta alınacak 27 puanın, takımı da zafere götüreceğine inanılıyor. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan G.Saray'da haftalardır sorun yaşanan savunmada kilit isim Marcao da formasına kavuşuyor. Geri dörtlünün beyni olan Brezilyalı oyuncunun yanında ise Luyindama beklense de Donk forma giyecek. Sol bekte Hatay maçında hayal kırıklığı yaşatan Saracchi'nin yerine sakatlığını atlatan Emre Taşdemir'in sahaya çıkacağı sağ bekte ise Yedlin'in olacağı öğrenildi.

SOLDA BABEL RÜZGÂRI

Annesi vefat eden ve Nijerya'ya giden Henry Onyekuru yerine ise Ryan Babel'e forma verilecek. Hollandalı yıldız, Karagümrük maçında sol açıkta görev yapacak ve ikinci forvet rolünü üstlenecek. Tek forvete dönen Fatih Terim'in bu hafta Falcao ile başlaması ve kanatlarda Babel'le birlikte Oğulcan Çağlayan'a şans vermesi bekleniyor. (Sabah)