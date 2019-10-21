Galatasaray'da son dakika! Falcao’nun şansı azalıyor

Son dakika gelişmesi... PSG maçından bu yana sakatlığı bulunan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'un Real Madrid maçında oynama şansı giderek azalıyor.

21 Ekim 2019, Pazartesi 06:01
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Galatasaray'da son dakika! Falcao’nun şansı azalıyor

PSG maçından bu yana sakatlığı bulunan ve aşil tendonunda ağrı hisseden Galatasaray'ın yıldız golcüsü Falcao, önceki günkü idmanın ardından dün de fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı. Yaklaşık 20 gündür takımla antrenman yapamayan Kolombiyalı yıldızın, Real Madrid maçında oynama şansı giderek azalıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, en iyi ihtimalle Falcao’ya 18 kişilik kadroda yer verecek ve karşılaşmanın gidişatına göre son 15-20 dakikada sahaya sürecek.

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