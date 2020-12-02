Galatasaray - Hatayspor maçı ncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlıklar sürerken, durumu merak edilen oyuncularla ilgili de bilgi verildi. Florya'da bugün yapılan antrenmanla ilgili şu bilgiler aktarıldı; Aantrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik driller üzerinde duruldu. Devam eden bölümde pas oyunları gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bir süredir çeşitli sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.