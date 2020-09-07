Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, futbolculuğuna ilişkin sırlarını açıkladı, sarı-kırmızılı ekipteki geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Daniel Habif’in video podcast yayınına eşi Lorelei Taron ile birlikte katılan golcü futbolcu, Cim Bom taraftarına ilişkin yorumlarda da bulundu.

Aktif futbolculuğunda döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşadığı dönemler olduğunu belirten Falcao, bu dönemlerden inancı sayesinde sıyrılmayı başardığını itiraf ederek “Diz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’na gidemedim, zor zamanlardı. Çoğu zaman insanlar azmimiz sayesinde durumun değiştiğini düşünür, evet ama Tanrı da bana konuştu ve orada olduğunu söyledi. Beni cesaretlendirdi ve tekrar ayağa kalkmama yardım etti” dedi.

Derin depresyonlar olmasa da kendisine olanın normal şeyler olmadığını fark ettiği anlar yaşadığını dile getiren Radamel Falcao, futbol sahasındaki zorlukların üstesinden gelmekte de bundan faydalandığını belirterek “Futbol oynarken bazen Tanrı ile konuşurum. Bir gol kaçtığında bundan kurtulması kolay değildir. Tanrı ile iletişim kurmayı dener ve gol atmamı sağlamasını dilerim, o da bunu temin eder” diye konuştu.

"İstanbul’da pek bir gece hayatımız yok"

Pandemi döneminin hayatındaki zor bir başka dönem olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, bu dönemi Türkiye’de nasıl geçirdiğini şöyle anlattı: “Neyse ki bahçeli bir evimiz var ve kızlarımız burada vakit geçirebildi, kendilerini eğlendirebildiler. Eşimle ben de aile aktiviteleriyle eğlenmeye çalıştık ve birlikte daha çok vakit geçirdik. Bu süreç birbirimizi daha iyi tanımamızı sağladı. Ben de daha iyi bir koca oldum. İstanbul’da pek bir gece hayatımız yok, daha çok bazen dışarı akşam yemeğine gidiyoruz.”

‘G.Saray’da kalıyorum’

Radamel Falcao’ya Galatasaray’daki durumu ve kulüpteki geleceği ile futbolculuk sonrasına ilişkin düşünceleri hakkında da soru yöneltildi. Son günlerde hakkında Porto iddiaları çıkan futbolcu ‘Galatasaray ile sözleşme yenileyecek misin?’ sorusuna “Ne olacağını bilmiyorum. Galatasaray ile daha iki yıllık sözleşmem var. Şu an için kalıyorum” yanıtını verdi.

‘Adrenalin ortadan kalktı’

Monaco’dan Galatasaray’a gelmesinde sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir etkisi olduğunu dile getiren Radamel Falcao şunları söyledi: “Beni buraya getiren şeylerden bir tanesi de bu taraftar ile etkileşimde bulunma deneyimini yaşamak istememdi. Bize yaptıkları karşılama aile olarak hiçbir zaman unutmayacağımız bir şey. On binlerce taraftarın önünde oynamaya alışık bir takım olarak, seyircisiz oynamak bizim için çok zor oldu. Çünkü adrenalin ortadan kalkmıştı. Pandemi sonrası bizi etkiledi ve sekiz maçlık galibiyet serisi olan takımın bu serisi bitti. (Skorer)