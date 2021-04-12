Galatasaray'a gelişi ile yeri göğü inleten Radamel Falcao, gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşuldu. Sabah'ın haberine göre; Kolombiyalı yıldız dün bir talihsizliğin daha tarafı olurken, yüz kemiklerinde kırıklar oluştu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda Kerem Aktürkoğlu ile Falcao hava topuna çıkarken, kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalınca hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen deneyimli oyuncu, bir kez daha sahalardan uzak kaldı. Anestezi altında müdahale edilen El Tigre, birkaç gün sadece sıvıyla beslenecek.

2022 MAYIS AYINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Deneyimli oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve doktorların kararına göre hastanede kalma süresinin belirleneceği öğrenildi. G.Saray'la Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi olan Falcao, sezon başına net 5 milyon Euro kazanıyor.









ÖZEL MASKE HAZIRLANACAK

YÜZ kemiklerinde oluşan kırıklar nedeniyle tedavi altındaki Radamel Falcao'nun, geri dönüşü için hemen harekete geçildi. Golcü oyuncunun yüz şekline göre yapılacak özel maske ile korumalı bir şekilde sahaya çıkması planlanıyor.

TRABZON MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

TEKNIK ekip, sağlık heyetinden anbean oyuncunun durumu hakkında bilgi alırken, bu hafta oynanacak Göztepe maçında Falcao'nun sahaya çıkması mümkün değil. 35 yaşındaki oyuncunun, özel maskesi ile 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında belki oynayabileceği öğrenildi.