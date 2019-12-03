Galatasaray’ın 1 Ekim’den beri yolunu gözlediği Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sonunda sahaya indi. 33 yaşındaki futbolcu, dün sabah Florya’daki antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde salonda ve sahada özel çalışmalar yaptı.

Oyuncunun hafta sonundaki Alanyaspor maçına yetişip yetişemeyeceği ile ilgili bir açıklama yok. Ancak riske edilmesi beklenmiyor. Sağlık ekibi, Falcao’yu 2 hafta sonraki Ankaragücü sınavına yetiştirmeye çalışacak. Yıldız futbolcunun ilk devre sona ermeden formayı giymesi planlanıyor.

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