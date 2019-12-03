Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi

İspanya’daki tedavisini tamamlayan Kolombiyalı, Florya’da düz koşulara başladı! Fatih Terim’in idman sahasında özel görüşme yaptığı Radamel Falcao’nun sahalara dönmesi için yoğun çalışma var

03 Aralık 2019, Salı 07:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi

Galatasaray’ın 1 Ekim’den beri yolunu gözlediği Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sonunda sahaya indi. 33 yaşındaki futbolcu, dün sabah Florya’daki antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde salonda ve sahada özel çalışmalar yaptı.

Oyuncunun hafta sonundaki Alanyaspor maçına yetişip yetişemeyeceği ile ilgili bir açıklama yok. Ancak riske edilmesi beklenmiyor. Sağlık ekibi, Falcao’yu 2 hafta sonraki Ankaragücü sınavına yetiştirmeye çalışacak. Yıldız futbolcunun ilk devre sona ermeden formayı giymesi planlanıyor.

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