Galatasaray'da Oghenekaro Etebo şoku yaşanıyor. Yeni sezonun ilk maçında bugün Gaziantep FK’yı konuk edecek Galatasaray’da transferlerin henüz tamamlanmamış olması ve bazı ‘kilit’ oyuncuların hazır olmaması teknik direktör Fatih Terim’i sıkıntıya soktu.

Geçen sezon Jean-Michel Seri ve Mario Lemina’nın görev yaptığı orta sahanın göbeğine transfer edilen Peter Etebo’nun fizik olarak istenilen seviyede olmadığı ortaya çıktı.

Stoke City’den kiralanan Nijeryalı futbolcunun, 15 Haziran’dan bu yana yüksek tempolu antrenman yapmadığı ve bundan dolayı kendisine 10 gün boyunca özel çalışma programı uygulanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın ABD’li kondisyonu Scott Piri tarafından özel olarak çalıştırılacak Etebo, bugünkü Gaziantep FK maçının yanı sıra 17 Eylül Perşembe günü Neftçi Bakü takımıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Nijeryalı futbolcunun en erken 20 Eylül’deki Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynayabilecek.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman eksiği olan Etebo ve daha önceden sakatlığı bulunan Emre Akbaba’nın yokluğunda orta sahada, Ömer Bayram-Taylan Antalyalı-Sofiane Feghouli ya da Younes Belhanda’dan oluşan bir üçlüye görev vermesi bekleniyor.

Gaziantep FK maçı öncesi Galatasaray teknik heyetini düşündüren bir başka isim Christian Luyindama.

Sakatlığı nedeniyle 10 aydır resmi maç oynamayan Demokratik Kongolu defans oyuncusunun antrenmanlarda kendisinden beklenenleri tam olarak yapamadığı belirtildi.

Formda olduğu zamanlarda defansın en önemli oyuncusu olan Luyindama’nın da bugün forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.

Fatih Terim, Luyindama’yı yeterli görmezse defansın göbeğinde Ryand Donk’a şans tanıyacak. Eğer Luyindama oynarsa, Donk orta sahaya geçecek. (Hürriyet)