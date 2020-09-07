Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo'nun Galatasaray'a transfer olacağını yazdı. Etebo Karo'nun da sosyal medya hesabından bu paylaşımı beğenmesi, transferin gerçekleşebileceğine bir işaret teşkil etti.

Younes Belhanda'nın da menajerliğini yapan William D'Avila'nın menajeri olduğu Karo, geçen sezon İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City'de geçen sezon 26 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

Oghenekaro Etebo, sezonun son 1,5 ayında ise sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.









İstanbul paylaşımı

Galatasaray'ın resmi uygulaması da yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Galatasaray 'Uçak biletini aldın mı?' diye sorarken uçak biletinin fotoğrafının paylaşılması dikkat çekti.

Etebo'nun uçağı İstanbul'a indi!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geldi.