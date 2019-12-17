Galatasaray'da son dakika Emre Mor gelişmesi

Galatasaray formasıyla bir sıçrama yapmak isteyen Emre Mor, hiçbir ilerleme kaydedemedi. Celta Vigo’dan kiralanan Emre, devre arasında İspanya’ya geri dönecek.

17 Aralık 2019, Salı 06:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika Emre Mor gelişmesi

Danimarka’da başlayan, Borussia Dortmund’da zirve yapan ve Celta Vigo ile düşüşe geçen kariyerinde, Galatasaray formasıyla bir sıçrama yapmak isteyen Emre Mor, hiçbir ilerleme kaydedemedi. Hocası Fatih Terim’in verdiği tüm fırsatlara rağmen varlık gösteremeyen genç futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Celta Vigo’dan kiralanan Emre, İspanya’ya geri dönecek. Onun yerine sakatlığı nedeniyle ilk yarıda ismi TFF listesine bildirilmeyen Emre Akbaba’nın kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

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