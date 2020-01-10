Geçtiğimiz sezon 32. haftada Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Emre Akbaba uzun tedavi sürecienin ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Sezonun ilk yarısında 28 kişilik TFF listesinde ismine yer verilmeyen 27 yaşındaki oyuncunun lisansı dün çıkartıldı. Emre ikinci yarıda oynayabilecek.

Orta sahada büyük rekabet

Emre Akbaba’nın geri dönüşü, Taylan’ın performansı, orta sahadaki rekabeti en üst seviyeye çıkardı. Takımda kalırsa Nzonzi’nin yanı sıra, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Selçuk, Emre Akbaba, Taylan ve Belhanda, merkezde görev alabilmek için kıyasıya mücadele edecek.