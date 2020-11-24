Mbiaye Diagne, varlığıyla da yokluğuyla da Galatasaray taraftarının gündemini meşgul ediyor. Yüksek maliyeti nedeniyle geldiği günden bu yana tartışma konusunu olan Senegalli golcü, dün geceki Kayserispor beraberliğinin ardından da eleştirilerin adresiydi.

Penaltı golüyle takımını öne geçirmesine rağmen performansı ve çabası taraftarı tatmin etmeyen siyahi yıldızla ilgili bir de ilginç iddia var. İddia, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Güntekin Onay tarafından gündeme getirildi.

Kerimoğlu işaret etti

Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu, 90 dakika ile ilgili tespitlerini aktarırken, konu Diagne'ye gelince programın moderatörü Güntekin Onay'a, "Golden sonra Diagne'nin sevincini gördün mü?" şeklinde bir soru yöneltti.

'Bana Mario deyin'

Diagne'nin gol sonrası sevinç gösterisinde bulunmadığını işaret eden Güntekin Onay ise şu çarpıcı yorumu yaptı: "Mario Balotelli'ye özeniyor olabilir. Arkadaşlarına 'Bana Mario deyin' diyormuş"

Bilindiği üzere Mario Blotelli de özellikle Manchester City kariyeri döneminde benzer tartışmaların öznesi olmuş ve verdiği tepkilerle sık sık gündeme gelmişti.



