Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Kendisine yeni kulüp bulması istenen ve Galatasaray’ın ara transferdeki bütçe kaynağı olması beklenen Younes Belhanda’nın transferi için çok sayıda kulüple görüşmeler yapılıyor. Faslı yıldızın, 10 milyon Euro’ya bir Arap kulübüne satılması planlanıyor.

Yaşadığı sakatlık sonrası sezonun ilk yarısını kapatan Florin Andone hakkındaki son karar bu hafta içerisinde verilecek. İngiliz kulübü Brighton’dan kiralanan Rumen golcünün sözleşmesinin feshedilmesi gündemde. Doktorlar olumsuz rapor verirse, Andone ile yollar Ocak ayında ayrılacak.

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