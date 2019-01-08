Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, temaslarını hızlandırdı. Takımın tecrübeli kanat oyuncusu Garry Rodrigues’in Al İttihad’a transfer olmasının ardından forvet ve stopere ek olarak kanat bölgesi için de girişimlere başlayan Aslan, yıldız ismin yerini dolduracak ismi Süper Lig’de buldu... İşte 8 Ocak Salı son dakika Galatasaray tranfser haberleri...

CİMBOM TREZEGUET'İN PEŞİNDE

Cim Bom’un, Kasımpaşa’nın Mısırlı oyuncusu Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan’ın (Trezeguet) peşinde olduğu bildirildi. Bu sezon ligde büyük bir çıkış yaşayan Kasımpaşa’nın yıldızları arasında yer alan 24 yaşındaki futbolcu için devreye, bizzat Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın girdiği öğrenildi. Trezeguet için Kasımpaşa’yla görüşmelere başlayan Albayrak’ın, oyuncunun kulübünden bonservis talebi konusunda yanıt beklediği bildirildi. Galatasaray’ın, Garry Rodrigues’in transferinden kulübe kalan 8 milyon Dolar’lık gelirin tamamını bu transferde kullanabileceği veya ek olarak takas formülüyle bu transferi bitirebileceği belirtildi.

KJAER HEDEFTE!

Savunma hattına takviye konusunda Galatasaray’ın İspanya La Liga ekibi Sevilla’nın stoperi Simon Kjaer’i de gündemine aldığı iddia edilmişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre 2015-17 sezonları arasında Fenerbahçe’de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için Cim Bom’un nabız yoklamaya devam ettiği bildirildi.

ALAN RÖTAR YAPTI!

Forvet transferi konusunda da girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Douglas’a olan aşkı devam ediyor. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferini bitirmek için son aşamada bulunan ve dün imza atması beklenen tecrübeli futbolcuda rotar yaşandı. Yönetim, kulübüyle bağını koparmasının ardından bu ismi takımın Antalya kampına getirmenin hesaplarını yapıyor.

MANGALA'YA HUCÜM!

Serdar Aziz’le yolların ayrılması sonrasında savunma hattına da yeni bir isim kazandırmak isteyen Cim Bom’un, son olarak gündemine İngiltere Premier Lig devi Manchester City’nin formasını giyen Eliaquim Mangala’yı aldığı öğrenildi. City’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Fransız stoperle kulübünün yeni sözleşme uzatma kararı almaması sonrasında devreye giren Galatasaray’ın, tecrübeli stoperi düşük bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedeflediği belirtildi.

BATSHUAYI'DE FLAŞ GELİŞME!

Ara transfer döneminde hücum hattını 2 isimler doldurmak için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın son olarak gündemine yeni bir ismin daha girdiği ortaya çıktı. Cim Bom’un, İspanya La Liga ekibi Valencia’da kiralık olarak forma giyen Chelsea’nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi’yle ilgilendiği kaydedildi. Valencia’dan Chelsea’ye geri dönme durumu olan 25 yaşındaki futbolcunun, bu durumun resmiyet kazanması halinde Galatasaray’a kiralanabileceği konuşuluyor.

GALATASARAY FATİH ÖZTÜRK'Ü İSTİYOR

Galatasaray, Akhisarspor'dan Fatih Öztürk'e talip oldu. 32 yaşındaki kalecinin de gelmek istediği öğrenildi.

5 aylık sözleşmesi kalan Fatih, eğer kulübüyle yollarını ayırırsa kadroya dahil edilecek. Akhisarspor'dan alacağı bulunan tecrübeli kalecinin bonservisini alma durumum bulunurken, Sarı-Kırmızılılar beklemeye geçti. (Hürriyet)

EMRE TAŞDEMİR İMZAYI ATIYOR!

Sarı-Kırmızılılar ile bonservisi elinde olan 23 yaşındaki yetenekli sol bekin menajeri arasında dün yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. Son 2 yılda ciddi sakatlık problemleri yaşayan Emre'nin toparlanma sürecine girmesi bu transferde etkili oldu.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde ilk kez ay-yıldızlı formayı giyen genç futbolcu en ciddi sakatlığını 2017-2018 sezonunda yaşadı. 213 gün sahalardan uzak kalan Emre Taşdemir, Bursaspor'da 24 maç kaçırmıştı. (Skorer)

GALATASARAY'DA JOVETİC SÜRPRİZİ!

Elindeki tek golcü Eren Derdiyok ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda sarı kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Cim Bom, Monaco'nun Karadağlı forveti Stevan Jovetic'e kiralama teklifi yaptı.

Monaco ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Fiorentina, Manchester City, Sevilla ve Inter gibi önemli kulüpler yer alıyor.

Öte yandan bu sezon Monaco'da 3'ü ilk 11, 4 maçta görev alan tecrübeli futbolcu 249 dakika süre aldı. (A Spor)

TERİM SERDAR GÜRLER'İ İSTEMEDİ!

Galatasaray’da Antalya kampı başlamış olmasına rağmen sarı kırmızılılar henüz transfer yapamadı. Kulüp 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, idari menajer Şükrü Hanedar ve antrenör Hasan Şaş, Terim’in istediği futbolcuları alabilmek için kampa gitmeyip İstanbul’da kaldı. Albayrak-Hanedar-Şaş üçlüsü transfer görüşmeleri yapıyor.

Mangala transferi için yoğun mesai

Galatasaray yönetimi, stoper listesinin 1 numarasında yer alan Eliaquim Mangala’nın transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Manchester City’de forma giyen Mangala’yı sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan sarı kırmızılılar, hem futbolcuyu hem de kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

27 yaşındaki Mangala’nın Manchester City’den yılda net 4 milyon Euro ücret aldığı, transferin gerçekleşmesi halinde 6 aylık maliyetinin 2 milyon Euro’yu bulacağı belirtildi.

Sarı kırmızılılar bu rakamı daha aşağı çekmeye çalışırken, İngiliz kulübünün, 10 ay süren sakatlığını yeni atlatan Fransız futbolcu için herhangi bir ücret istemesi beklenmiyor. Bu sezon Manchester City U23 takımıyla 3 maça çıkan Eliaquim Mangala, 99 dakika sahada kaldı.

Serdar Gürler teklifine ret

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimine, İspanya 1. Ligi takımlarından Huesca’da forma giyen Serdar Gürler de teklif edildi.

Sarı kırmızılılar, milli futbolcuyu almayı düşünmediklerini bildirdi. Sezon başında Osmanlıspor’un 2.5 milyon Euro’ya sattığı Serdar, Huesca’dan yılda 800 bin Euro alıyor. İspanyol ekibinde 15 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu sadece 1 asist yaparken, gol sevinci yaşayamadı.(Hürriyet)

BELHANDA İÇİN 8 MİLYON EURO

Suudi Arabistan takımlarının Belhanda ısrarı devam ediyor. Adı saklı tutulan bir Suudi ekibinin Belhanda için 5 milyon dolarlık bir teklifl e Galatasaray’ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı Yönetimin, gelen bu teklife “Belhanda’nın bonservisi 8 milyon euro. Bu rakamdan aşağı oyuncumuzu elden çıkarmayız” yanıtı verdi. Görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Teknik Direktör Fatih Terim, 28 yaşındaki oyuncunun satılmasına şimdilik sıcak bakmıyor. (Akşam)

RIBERY'DEN GALATASARAY'A İYİ HABER!

Bayern Münih tarafından disiplin yönetmeliği gereği kadro dışı bırakılması gündemde olan Frank Ribery’den Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Fransız oyuncu, “Galatasaray'a transfer olur musun?” şeklindeki soruya “Bayern ile sözleşmem var ve geleceğimin ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Galatasaray? İnanılmaz bir güç, inanılmaz bir taraftar topluluğu ve öyle bir taraftarın önünde oynamak futbol kariyerimde aldığım en büyük zevkti” dedi.

Rodrigues'in Al-Ittihad’a satılmasının ardından teknik direktör Fatih Terim bir sol kanat almak istediklerini vurgulamıştı. Oyuncu, Bayern’de kadro dışı kalırsa Alman ekibinden ayrılacak. Bu konuda ise son kararı Fatih Terim verecek. Galatasaray yönetimi Terim’in 35 yaşındaki oyuncu için ‘olur ya da olmaz’ raporuna göre yol haritasını belirleyecek. Galatasaray taraftarı ise şimdiden Ribery’nin transferi için kampanya başlattı. (Güneş)

JUAN JESUS İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Serdar Aziz'in gözden çıkarılmasının ardından stoper transferi için çalışmalara hız veren Galatasaray'da Juan Jesus seferberliği var. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Brezilyalı yıldız için yeni bir hamle yaptı. Alınan bilgilere göre yönetim, Roma'ya 1.5 yıllık kiralama için 3 milyon Euro önerdi. Ancak İtalyan kulübü, Jesus'un sözleşmesinin 2020'de biteceğini, teklifi kabul etmeleri için sözleşme uzatmaları gerektiğini iletti.

Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği Jesus'u en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar kiralık olarak almak istiyor. Taraflar arasında görüşmeler önümüzdeki günlerde de sürecek. (Takvim)

FERNANDO'YA ŞARTLI İZİN!

Brezilya'dan birkaç kulübün Fernando'yu transfer etmek için girişimde bulunacağı ortaya çıktı. Gelişmelerden haberdar olan teknik direktör Fatih Terim'in yönetime, "Fernando bana lazım. En kritik oyuncularımdan biri. Rodrigues'te olduğu gibi çok çok iyi bir teklif gelirse değerlendirelim" dediği öğrenildi. Ön liberosu Ryan Donk'u sezonun ikinci yarısında stoperde kullanma kararı alan Fatih Terim, orta saha planlarını Fernando üzerine kuruyor. (Sabah)

SOW: GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTERİM

Son olarak Bursaspor'da kiralık oynayan Moussa Sow, Dubai'deki kulübü Shabbab tarafından sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı.

2014 yılında yaşanan tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olan Moussa Sow ilk olarak Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Senegalli forvet, Sarı-Laciverti yönetim ile temasa geçerek "Dönmek istiyorum" dedi. Ancak Ersun Yanal, "İhtiyacımız yok" raporunu verince 32 yaşındaki futbolcunun transferi gündemden kalktı.

32 yaşındaki Senegalli forvet, Fenerbahçe'den olumsuz cevap aldıktan sonra menajerler aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladı. Çok düşük maliyetlerle sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini söyleyen Sow, "Galatasaray'da oynamayı çok isterim" diye mesaj gönderdi. Forvet hattına bir değil iki isim isteyen Fatih Terim önüne gelen Sow ismi için henüz bir fikir belirtmedi. (Takvim)