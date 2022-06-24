Galatasaray 'la sözleşme yenilemediği için kadro dışı bırakılan Bartuğ Elmaz'ın yeni takımı resmen belli oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig 'de sadece 1'er dakika süre alan ve Sarı Kırmızılı ekibin kontrat teklifini kabul etmeyen Bartuğ'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Marsilya, Bartuğ Elmaz'ın Fransa 5. Ligi'nde mücadele edecek olan rezerv takımına gönderildiğini açıkladı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve alt yaş gruplarındaki performansıyla göz dolduran isimlerin başında gelen 19 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon Marsilya'nın rezerv takımında oynayacağı duyuruldu. Marsilya'nın rezerv takımı, Fransa 5. Ligi'nde yer alıyor.





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