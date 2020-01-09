9 Ocak Perşembe son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da Onyekuru ve Saracchi transferleri erkenden bitirildi. Ayrıca Eskişehirspor ile sözleşmesini fesh eden Sekidika'nın sağlık kontrolünden geçtiği iddia ediliyor. Galatasaray'da diğer transferler içinde çalışmalar devam ediyor. Bir forvet ve bir stoper için girişimler tüm hızıyla sürüyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

TEIXEIRA VE TALISCA BOMBASI!

Galatasaray’da gözler 10 numara transferine çevrildi. Beklenen performansı veremeyen ve Arap kulüpleriyle transfer görüşmesi yapan Younes Belhanda ile yolları ayırmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak yıldız takviyesi için kolları sıvadı. İkinci yarıda çok daha hızlı, üretken ve teknik bir hücum hattı oluşturmak isteyen Cim Bom’un hedefinde iki büyük isim var... Bunlardan biri, daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca. Futbol hayatını Çin’de sürdüren Brezilyalı yıldızın yıllık maliyeti oldukça yüksek. Her ne kadar Galatasaray, Sambacı’nın yıllık ücretini karşılamayı göze alsa da, kulübü Guangzhou’nun bu transfere kolay kolay izin vermeyeceği belirtiliyor.

Teixeira yeşil ışık yaktı

Sarı-Kırmızılılar özellikle bonservis konusunda, oyuncu satmadan adım atmakta zorlanıyor. Bu nedenle gündemdeki isimlerin tavrı kadar, kulüplerin talepleri de transferde kritik rol oynuyor. Bu açıdan bakıldığında Alex Teixeira operasyonu, Talisca’ya göre daha mümkün görünüyor. Yıldız futbolcunun kontratının son senesinde olması, Sarı- Kırmızılılar’ın pazarlıklarda elini güçlendiriyor. Bir süre önce de Teixeira ile görüşen ve olumlu yanıt alan Galatasaray Yönetimi, bonservis seviyesinde aşama kaydedebilirse, önümüzdeki günlerde bu transferin gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

AYRILIK! MARIANO VEDA EDİYOR

Sarı-Kırmızılı ekibin yolları ayırmaya hazırlandığı bir diğer isim Mariano. Brezilyalı sağ bekin ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz günlerde Sambacı’nın menajeriyle yapılan görüşmelerde, oyuncunun transferine izin verilmişti. Mariano, birkaç Brezilya kulübüyle görüşme halinde.

Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içerisinde anlaşma sağlayarak, Galatasaray’dan ayrılması bekleniyor.

EMRE MOR'DA SON DAKİKA

Bonservisi Celta Vigo’da bulunan ve sezon sonuna kadar kiralanan Emre Mor’la yollar ayrılmak üzere. Ancak Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun kendisine yeni bir kulüp bulmadan sözleşmesini feshetmeyi düşünmüyor.

Tarafların anlaşarak veda edebilmesi için, Emre’nin başka bir takımla el sıkışması bekleniyor. İspanyol kulübü, Galatasaray’dan ayrılması durumunda Emre Mor’u kadroya dahil etmeyi düşünmüyor.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE KJAER ÇALIMI

Galatasaray'da Christian Luyindama’nın sakatlığından dolayı sezonun ikinci yarısı öncesinde stoper arayışlarını sürdüren yönetim, Simon Kjaer için görüşmelere başladı.

TRT Spor’un haberine göre; Galatasaraylı yöneticilerin Simon Kjaer’in menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin son derece olumlu geçtiği öne sürüldü. Sevilla’nın, İtalyan ekibi Atalanta’ya kiralık gönderdiği Kjaer, İtalya’da fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı almıştı.

Galatasaray dışında Sampdoria’nın da istediği ve resmen “teklif yaptık” açıklamasında bulunduğu Danimarkalı futbolcunun geleceği ve hangi takıma gideceği konusunda henüz karar vermediği öğrenildi. Sampdoria Sportif Direktörü Osti, basın mensuplarının Kjaer ile ilgili sordukları soruya yanıt verdi. Osti, Kjaer ile ilgilendilerini doğruladı ve “Önemli bir oyuncu. Kariyeri ve yetenekleri ortada. Onu takımımızda görmek istiyoruz. Umarım teklifimizi kabuz eder” ifadelerini kullandı.

Bütün bunlar yaşanırken Fenerbahçe, Falette’yle anlaşma sağladı. İddialara göre Galatasaray’ın Simon Kjaer için girişimde bulunmasının ardından Sarı-Lacivertliler, Falette’ye yöneldi. Bilindiği üzere Christian Luyindama’nın sakatlığı sonrasında Sarı-Kırmızılılar için bu bölgede sıkıntı doğmuştu. Marcao’nun inişli çıkışlı grafiği ve Ahmet Çalık’ın maç eksiği sebebiyle yönetim mutlaka bir stoper takviyesi üzerinde duruyordu. Simon Kjaer, Galatasaray’ın teklifini kabul ederse Fenerbahçeliler’in nasıl bir tepki göstereceği ise merak ediliyor.

SEKIDIKA'DA SICAK GELİŞME

Eskişehirspor’la sözleşmesini tek taraflı fesh eden Jesse Sekidika dün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.

Bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan 23 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusunun yarın takımla birlikte Antalya kampına gideceği öğrenildi. Jesse Sekidika sezonun ilk yarısında Eskişehirspor forması altında attığı 8 golle Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da gündemine gelmişti. (Skorer)

TERİM KONUŞTU! SERİ İKNA OLDU

Sezonun ilk yarısındaki kötü performansı sonrasında takımdan ayrılması gündeme gelen Jean Michael Seri'yle ilgili çok flaş bir gelişme yaşandı.

Fatih Terim'in Fildişili yıldızla görüşme yaptığı ve "İkinci yarıda takımır kilit isimlerinden birisi olacaksın. Kalmanı istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Seri'nin bu sözlerin ardından Galatasaray'da kalmaya karar verdiği belirlendi.

Seri'nin ismi başta Lyon olmak üzere birçok önemli kulüple anılıyordu.

Seri ilk yarının son haftasında Antalya önündeki futboluyla alkış almıştı.

Kaynak: Takvim

GALATASARAY'IN MERT ÇETİN ISRARI

Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı sürüyor. Roma'ya yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıt alan Galatasaray, yeni bir teklif ile İtalyan kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu 850 bin Euro'ya 1.5 yıllığına kiralamak istediğini Romalı yetkililere iletti. İtalyan kulübünün, Mert'in sadece 6 aylığına kiralanmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

SADECE 214 DAKİKA

Mert Serie A'da bu sezon 4 maçta 214 dakika süre alabildi. 14 maçta forma giymedi.

Kaynak: Takvim

MURILLO'NUN MENAJERİNDEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

ASLAN, stoper için Kjaer’e yoğunlaşırken Murillo cephesinden de açıklama geldi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray’ın yaptığı 1 milyon euroluk kiralama teklifinin Sampdoria tarafından reddedildiği ve Sarı-Kırmızılılar’dan Murillo için 12 milyon euroluk bonservis bedeli talep edildiği belirtilmişti.

Yerel basına konuşan Murillo’nun menajeri, 27 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray’a gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığını vurguladı. Oyuncunun temsilcisi, “Murillo’nun Galatasaray’a gitmek istediği doğru değil. Onunla ilgilenen birçok takım var ancak kendisi Sampdoria’da çok mutlu” ifadesini kullandı.

FALCAO DEVREDEYDİ

Kolombiya Milli Takımı formasını 28 kez terleten Murillo; Cadiz, Las Palmas, Granada, Inter ve Barcelona’da da oynadı. 27 yaşındaki futbolcu için vatandaşı Falcao’nun da devreye girdiği yazılmıştı. Sarı-Kırmızılı ekipte, ocak ayı hareketli geçiyor.

Kaynak: Akşam

BABEL'İN ALTI AYLIK ZARARI!

Ciddi bir mali kriz içinde olan kulüplerimiz transferlerde büyük hatalar yapmaya devam ediyor...

Son olarak Galatasaray, sezon başında büyük beklentiyle ve yüksek maliyetle kadrosuna kattığı Ryan Babel'de ciddi zararla karşı karşıya… Fulham küme düşünce serbest kalan ve 2 milyon Euro imza parası karşılığında Galatasaray'a gelen tecrübeli oyuncu, 2.5 milyon Euro maaşla 3 yıllık sözleşme yapmıştı. Ancak sezona iyi başlayan Hollandalı devamını getiremedi. 20 maçta sadece 5 gol, 1 asistle oynayan Babel, Fatih Terim'in gözünden düştü.

Onyekuru'nun da gelişiyle forma şansı azalan Babel, Ajax ile görüşüyor. Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 33 yaşındaki oyuncunun, yarım sezonluk ücretiyle birlikte Galatasaray'a 6 aylık maliyeti 3.25 milyon Euro'yu (21 milyon TL) buldu. Ajax'ın Ryan Babel'i kiralaması bekleniyor. Galatasaray ise oyuncuyu EURO 2020'de sergileyeceği performansla satma planları yapıyor.

Beşiktaş'ta son sezonunda 2.1 milyon Euro kazanan Babel, Galatasaray'a hem daha yaşlı hem de daha pahalıya geldi. Hollandalı futbolcu, 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat için 2 milyon Euro da imza parası alırken, yıllık geliri 3.2 milyon Euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuya Beşiktaş'a göre neredeyse yüzde 30 daha fazla para ödedi.

Babel için menajeri Winnie Haatrecht transferle ilgili yeni bir açıklama yaptı: "Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz. Maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor." (Sabah)

ONYEKURU'NUN YERİNE EMRE KILINÇ!

Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray, sol açık sorununu geçici olarak çözdü. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı, bonservisine sahip Monaco'ya geri dönecek. Onyekuru ile Galatasaray'ı tekrar buluşturan menajer William D'Avila, sezon sonunda da Emre Kılınç'ı Galatasaray'a getirecek.

6 gol, 5 asistle Sivasspor'un liderliğinde önemli rol oynayan Emre, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmadı. Sivas'la temasa geçen Galatasaray, "Devre arasında satmıyoruz" yanıtını alınca 5 ay bekleme kararı aldı.

Emre ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Mayıs sonu ayrılacak Onyekuru'nun boşluğunu dolduracak. Onyekuru gibi gerçek yeri sol açık olan Emre için Galatasaray bonservis bedeli ödemeyecek.

Geçen sezon Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürüp oyuncusu Onyekuru'nun Galatasaray'da önünü açan menajer D'Avila, bu kez de Onyekuru sonrasında doğacak sorunu menajerliğini yaptığı bir başka oyuncu Emre Kılınç'la önledi. (Sabah)